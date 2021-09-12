Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на пособие по безработице

Кабинет Министров на заседании 15 сентября принял решение о выделении 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил напомнить, как определяется размер пособия по безработице.
«Такое решение Правительства позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина», — сказано в сообщении Минэкономики.
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Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших в результате сокращения экономической деятельности предприятий.
«Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Решение Правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе», — отметила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.
Кроме того, правительство утвердило Порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.
Размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:
Максимальный размер пособия не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 9 080 грн.
Минимальный размер пособия по безработице:
Эту выплату получают граждане, которые:
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