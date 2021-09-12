Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на пособие по безработице

Кабинет Министров на заседании 15 сентября принял решение о выделении 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил напомнить, как определяется размер пособия по безработице.

«Такое решение Правительства позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина», — сказано в сообщении Минэкономики.

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Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших в результате сокращения экономической деятельности предприятий.

«Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Решение Правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе», — отметила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

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Кроме того, правительство утвердило Порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.

Размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:

стаж до 2 лет — 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет — 55%;

от 6 до 10 лет — 60%;

более 10 лет — 70%.

Максимальный размер пособия не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 9 080 грн.

Минимальный размер пособия по безработице:

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного меньше чем 6 месяцев, составляет 650 грн (на период карантина — 1 тыс. грн).

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет более шести месяцев — 1 800 грн.

Эту выплату получают граждане, которые:

в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее шести месяцев;

молодые люди, которые закончили обучение в учреждениях среднего/высшего образования или уволены со срочной военной службы и которые впервые ищут работу;

внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды работы.

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