Будущим водителям разрешения готовиться к экзаменам онлайн: что изменится

Кабинет министров разрешил будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а также получить водительское удостоверение курьером.
Об этом было объявлено на заседании Кабмина.
Зачем это? Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что решение принято для обеспечения права граждан на дистанционную форму обучения с помощью единой информационной системы МВД. Готовиться к онлайн-экзаменам смогут и люди, которые идут на переподготовку и повышение квалификации водителя.
Для онлайн-обучения аккредитованное заведение должно проинформировать о своем решении ближайший территориальный сервис МВД на этапе регистрации списка групп учащихся. Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно проводится для групп, в которых не более 10 человек.
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Если заведение теряет аккредитацию, то и онлайн-обучение приостанавливается.
Кроме того, водительское удостоверение, заказанное через “Дію” или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.
Также повысится плата за предоставление сервисных услуг МВД. Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий хотят увеличить до 200 грн.
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