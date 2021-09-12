УЗ запускает новый поезд из Киева в Кировоградскую область

Из Киева в Гайворон будет курсировать новый региональный поезд. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о графике рейсов и ценах на билеты.

“Укрзализныця с 5 октября 2021 года назначает региональный поезд № 795/796 Киев — Гайворон (Кировоградская область). В течение нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на этом маршруте и примет решение относительно его дальнейшего курсирования”, – сказано в сообщении Укрзализныци.

График рейсов:

поезд № 795/796 Киев-Гайворон будет курсировать с 5 октября по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из столицы он будет отправляться в 14:41 и прибывать в Гайворон в 00:11;

в обратном направлении этот поезд будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам. Будет отправляться из Гайворона в 01:10 и прибывать в Киев в 10:52.

Региональный поезд будет проходить через станции Козятин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки.

Цены на билеты:

купе – от 264 грн;

плацкарт – от 167 грн.

Справка Finance.ua: