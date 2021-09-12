Украина может получить системы ПВО «Железный купол»

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome („Железный купол“)», — пишут в ОПУ.
В пресс-службе со ссылкой на Politico отмечают, что соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.
В ОП отмечают, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
«Поправка, которая предусматривает поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в области безопасности на 2022 год», — добавили в пресс-службе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша отказывается от российского газаВчера, 10:33 - 2034 20
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистииВчера, 13:00 - 11315 14
Forbes назвал 15 самых комфортных банков УкраиныВчера, 15:15 - 2167 7
Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 694 3
Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 кмВчера, 06:33 - 2530 3
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистииВчера, 13:00 - 11315 14
Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 кмВчера, 06:33 - 2530 3
Forbes назвал 15 самых комфортных банков УкраиныВчера, 15:15 - 2167 7
Польша отказывается от российского газаВчера, 10:33 - 2034 20
Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»Вчера, 11:00 - 1928
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Позавчера, 10:46 - 103
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 634 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 394
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 655 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1970