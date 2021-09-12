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Украина может получить системы ПВО «Железный купол»

Украина может получить системы ПВО «Железный купол»

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome („Железный купол“)», — пишут в ОПУ.

В пресс-службе со ссылкой на Politico отмечают, что соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

В ОП отмечают, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

«Поправка, которая предусматривает поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в области безопасности на 2022 год», — добавили в пресс-службе.

По материалам УНН
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