0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

В Украине капитально отремонтируют несколько дорог к польской границе

В Украине капитально отремонтируют несколько дорог к польской границе

Во Львовской области будет капитально отремонтировано 46 километров дороги Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый на участке Нижанковичи — Самбор.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора», передает «Сегодня».

Капитальный ремонт дороги Т-14−18 Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый стартовал этой весной. Сейчас активные ремонтно-строительные работы ведутся на участке Самбор — Хыров. Подрядная организация задействовала одновременно несколько бригад.

Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие длиной более 22 км, удалили кусты и поросли, устроили 12 водопропускных труб, расширили проезжую часть на протяженности почти 20 км, устроили 19-километровую основу из органно-минеральной смеси и нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия и 15 км дороги.

Сейчас специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. По состоянию на сейчас уже устроили 5 км дороги в финальном слое дорожного покрытия.

Проект также предусматривает:

  • проведение ремонтно-строительных работ на 12 мостовых переходах;
  • строительство 3 кольцевых транспортных развязок;
  • устройство 3 стоянок автотранспорта и установку автобусных остановок.

В пределах населенных пунктов устроят тротуары, наружное освещение, средства успокоения движения и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения.

«В рамках „Польского кредита“ у нас уже отремонтировали одну автомобильную дорогу, которая ведет к украинско-польской границе. Речь идет об автодороге Т-14−20 Яворов — Грушев. Сейчас масштабные работы проводим на дороге Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый, а также стартовали ремонтные работы на дорогах Т-14−01 КПП „Смильница“ — Старый Самбор и Т-14−04 Червоноград — Рава-Русская», — говорится в сообщении службы.

Проект предусматривает восстановление проезжей части пограничных дорог и ремонт искусственных сооружений. На сегодня уже отремонтировали 3 переправы на дороге Яворов — Грушев и работают на 6 сооружениях на автодороге Нижанковичи — Самбор.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.