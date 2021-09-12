В Украине капитально отремонтируют несколько дорог к польской границе

Во Львовской области будет капитально отремонтировано 46 километров дороги Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый на участке Нижанковичи — Самбор.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора», передает «Сегодня».

Капитальный ремонт дороги Т-14−18 Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый стартовал этой весной. Сейчас активные ремонтно-строительные работы ведутся на участке Самбор — Хыров. Подрядная организация задействовала одновременно несколько бригад.

Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие длиной более 22 км, удалили кусты и поросли, устроили 12 водопропускных труб, расширили проезжую часть на протяженности почти 20 км, устроили 19-километровую основу из органно-минеральной смеси и нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия и 15 км дороги.

Сейчас специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. По состоянию на сейчас уже устроили 5 км дороги в финальном слое дорожного покрытия.

Проект также предусматривает:

проведение ремонтно-строительных работ на 12 мостовых переходах;

строительство 3 кольцевых транспортных развязок;

устройство 3 стоянок автотранспорта и установку автобусных остановок.

В пределах населенных пунктов устроят тротуары, наружное освещение, средства успокоения движения и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения.

«В рамках „Польского кредита“ у нас уже отремонтировали одну автомобильную дорогу, которая ведет к украинско-польской границе. Речь идет об автодороге Т-14−20 Яворов — Грушев. Сейчас масштабные работы проводим на дороге Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый, а также стартовали ремонтные работы на дорогах Т-14−01 КПП „Смильница“ — Старый Самбор и Т-14−04 Червоноград — Рава-Русская», — говорится в сообщении службы.

Проект предусматривает восстановление проезжей части пограничных дорог и ремонт искусственных сооружений. На сегодня уже отремонтировали 3 переправы на дороге Яворов — Грушев и работают на 6 сооружениях на автодороге Нижанковичи — Самбор.