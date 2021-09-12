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Эксперты спрогнозировали, как возможный локдаун повлияет на зарплаты и курс доллара

Эксперты спрогнозировали, как возможный локдаун повлияет на зарплаты и курс доллара

Отечественные эксперты спрогнозировали, как возможное усиление карантина и локдаун могут повлиять на экономику Украины.

По словам аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, резких колебаний курса валют ожидать не стоит.

«Это не первый локдаун, вероятнее всего, он очень строгим не будет. Граждане уже знают, чего ожидать. Если говорить о бизнесе, он также знает, как на это реагировать. Поэтому относительно курса мы не ожидаем реакции никаких игроков валютного рынка», — говорит она. И добавляет, что осенью гривна будет медленно ослабляться, однако это не связано с карантином.

Как объясняет эксперт Сергей Марченко, усиленный карантин может негативно повлиять на рынок труда — некоторые предприятия временно закроются и отправят работников в неоплачиваемые отпуска. Некоторые из них будут искать новую работу.

«Эти люди будут выходить на рынок труда и „давить“ на него. А чем больше рабочей силы на рынке труда, тем дешевле работодатели могут нанять людей. Кто — то не согласится на более низкую оплату, а кто-то согласится, потому что ему не на что жить», — говорит эксперт.

Согласно его прогнозу, зарплаты при этом упадут в пределах 2−3%.

Что касается сектора услуг, то он может пострадать едва ли не больше всего. Впрочем, как убеждает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, масштабы будут не такими, как в Европе.

«Действительно, потенциально поступление средств в государственный бюджет может быть уменьшено. Также, если вы вспомните прошлые локдауны, украинская власть оказывала поддержку бизнесу, который подпал под ограничения. Те 8 тысяч гривень, о которых уже все забыли, это деньги, которые государство тратило из бюджета», — напомнил Устенко. И допустил, что государство может снова оказать такую помощь, если локдаун будет длительным.

Сейчас отечественная экономика находится в траектории роста и локдаун может повлиять лишь на то, насколько активным оно будет, добавляет Устенко.

Минимальное влияние на бюджет от ужесточения карантина прогнозирует и глава Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Влияние будет минимальным и, по большому счету, пропорциональным влиянию карантинных ограничений на экономическую деятельность. Период ограничений вряд ли будет больше, чем весной этого года. Возможно, отдельную роль локдаун играет для тех секторов, которые в большей степени получают негативные последствия от ограничений, но даже эти последствия сейчас могут быть меньше», — говорит эксперт.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине ввели адаптивный карантин. Страну поделили на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны. Самые слабые ограничительные меры в «зеленой» зоне, а самые строгие — в «красной». Пока все украинское государство — «зеленое», однако в последние дни ходит информация о переходе в «желтую» зону.

13 сентября 2021 года Кабинет министров принял изменения к постановлению № 1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу через 7 дней с момента публикации.

По материалам Обозреватель
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