Алеся Карнаухова: назад в офисы. Как может измениться рабочее пространство для ваших сотрудников

Шок от карантина уже прошёл, бизнес и сотрудники успели оценить плюсы и минусы дистанционной работы и прийти к выводу, что возвращение в офисы неизбежно.

Одно из недавних масштабных исследований, проведённый Morning Consult от имени The New York Times, показало, что большая часть сотрудников, 45%, желают работать в офисе полный рабочий день. 31% опрошенных сообщили, что хотят работать удалённо на полную ставку и 24% выбрали гибридный вариант.

Эксперты подчёркивают: чтобы сохранить эффективность бизнеса, руководители не могут оставить только дистанционный формат, необходимо обеспечить возвращение коллектива в офис.

Особенно остро этот вопрос стоит для сотрудников, у которых нет условий для идеального домашнего офиса и о тех, кому для успеха необходимо личное общение.

Задачи, которые принёс COVID 19, не ушли с повестки дня – руководство должно обеспечить работу в условиях карантинной неопределённости.

Каждый собственник должен найти ответы на множество непростых вопросов. Обязательна ли вакцинация для возвращения в офис? Как часто мониторить состояние сотрудников, которые находятся в офисе? Как и где обеспечить регулярное тестирование на Covid для не вакцинированных (по различным причинам), независимо от того, из дома они работают или в офисе?

Все эти вызовы должны быть учтены при адаптации офисных пространств.

Безопасность. Антиковидные меры расширили это понятие

Многие компании вынуждены вносить изменения в свои офисы, чтобы их сотрудники чувствовали себя в большей безопасности, и речь уже идёт не только о санитайзерах и измерении температуры.

Например, стали улучшать системы циркуляции воздуха или перемещать столы дальше друг от друга для соблюдения дистанции. Другие и вовсе отказываются от статичных рабочих мест и строят больше конференц-залов и переговорных комнат, чтобы разместить сотрудников, которые всё ещё работают удалённо, но приходят в офис на совещания.

Какие бы решения ни принимались, будь то краткосрочные изменения (санитайзер, температурный скрининг и т.п.), или долгосрочные обновления дизайна (перепланировка офиса, очистка воздуха, зонирование пространства и т.д.), главное — ставить гигиену в основу планирования рабочих мест.

Гибкость

Гибкий офис создаёт динамическую среду. Речь идёт, прежде всего, о способности трансформироваться и подстраиваться под разные команды и задачи.

Рост компании может выглядеть по-разному с точки зрения потребностей в персонале и площадях. Современный офис должен быть в состоянии приспособиться к этим изменениям, но при этом учитывать, что способ работы сотрудников меняется и большинство компаний выбрали гибридный формат, когда часть команд работает в офисе, а часть дистанционно.

Элементы гибкого дизайна:

1. Кухня или столовая, где сотрудники могут пообедать вместе в удобном пространстве вдали от остальной части офиса.

2. Простые переговорные комнаты с небольшим количеством мест, технологией видеоконференцсвязи и интерактивными досками для неформальных встреч.

3. Зоны для совместной работы небольших команд и не требующей конфиденциальности.

4. Конференц-залы с технологией видеоконференцсвязи для более официальных встреч и проведения обучения сотрудников.

5. Индивидуальные рабочие места в зоне open space.

6. Лаундж зона с удобными диванами, где сотрудники могут расслабиться и отдохнуть.

7. Телефонные будки/skype-box, где два сотрудника могут спокойно поговорить наедине или, просто ответить на личный звонок.

8. Тихие места/deep work – зона, где сотрудники могут спокойно и сосредоточенно поработать над проектом и при этом не отвлекаться.

9. Зона для посетителей.

Диджитализация

Несмотря на то, что компании были застигнуты врасплох внезапным введением ограничений на рабочем месте, многие быстро определили жизненно важные шаги, которые помогли систематизировать рабочие процессы в офисе и позволили сотрудникам эффективно продолжать свои задачи.

Акустические системы в зонах для проведения видеоконференций. С уходом на удалённую работу части команд, качественная акустическая система стала просто необходимостью, для продолжения эффективной командной работы над проектами.

Регулировка тепла, управления освещением и кондиционированием воздуха – основные составляющие систем автоматизации офиса. Наличие таких систем помогает вам иметь полный контроль над каждым сегментом прямо у вас под рукой, даже со своего смартфона.

Эргономичные столы – современные технологические рабочие станции, направленные на улучшение самочувствия сотрудников, благодаря возможности регулировать их высоту самостоятельно без применения ремонтных инструментов.

Интерактивные доски — это удивительный технологический инструмент в офисе. Поскольку они могут хранить и распечатывать любую информацию, которая на них написана. Прелесть этой технологии заключается в том, что заметки, сделанные во время собраний, можно сохранять без необходимости заново переписывать их с доски.

Онлайн-бронирование рабочих мест и конференц-залов. Технология, которая поможет каждому сотруднику забронировать себе рабочее место или переговорную комнату одним нажатием кнопки или, по крайней мере, найти другое время, когда она будет свободна.

Максимум зелени, света и естественного дизайна

Включение природных оттенков и растений в офисную среду — это демонстрация поддержки сотрудников с того момента, как они входят в офис.

Внедряя биофильные элементы в дизайн интерьера, компании инвестируют в своих сотрудников, а также в повышение производительности.

Удержание сотрудников – постоянная проблема для большинства компаний. Создание благоприятной среды — это один из способов незаметно, но действенно повысить корпоративную культуру.

Так или иначе, карантин не принёс эти тренды, но лишь усилил. Современный офис должен быть экологичным и безопасным, умным и гибким.

Только современные инновационные пространства способны стимулировать креативность сотрудников и желание вернуться в офис.

Алеся Карнаухова, операционный директор ZIKZAK