НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $79 миллионов

Национальный банк Украины на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 6 по 10 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.
Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 1,69 млрд долл. США, продал – 197 млн долл. США.
В 2020 году Национальный банк приобрел 4,929 млрд долл. США, продал – 3,891 млрд долл. США.
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