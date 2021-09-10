НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $79 миллионов

Национальный банк Украины на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 6 по 10 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.

Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 1,69 млрд долл. США, продал – 197 млн ​​долл. США.

В 2020 году Национальный банк приобрел 4,929 млрд долл. США, продал – 3,891 млрд долл. США.