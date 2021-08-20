0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на 3 тыс. долларов. Штрафы выросли после объявления президентом США Джо Байденом новых ограничений в условиях пандемии.

Об этом сообщает CNN.

«С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании авиатранспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3 тыс. долларов», — указывается в сообщении.

Как штрафовали до этого? До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов.

Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания – от 1 тыс. до 3 тыс. долларов — будут налагаться за повторные нарушения.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4000 нарушений масочного режима в аэропортах и ​​во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.

Кстати, в марте 2021 года Федеральная авиационная администрация США (FAA) выписала рекордные штрафы трем авиапассажирам за отказ носить маску по правилам и буйное поведение. Размер санкций составляет $ 12 250, $ 14 500 и $ 20 000.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.