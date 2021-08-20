В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $3000

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на 3 тыс. долларов. Штрафы выросли после объявления президентом США Джо Байденом новых ограничений в условиях пандемии.
Об этом сообщает CNN.
«С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании авиатранспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3 тыс. долларов», — указывается в сообщении.
Как штрафовали до этого? До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов.
Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания – от 1 тыс. до 3 тыс. долларов — будут налагаться за повторные нарушения.
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В этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4000 нарушений масочного режима в аэропортах и во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.
Кстати, в марте 2021 года Федеральная авиационная администрация США (FAA) выписала рекордные штрафы трем авиапассажирам за отказ носить маску по правилам и буйное поведение. Размер санкций составляет $ 12 250, $ 14 500 и $ 20 000.
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