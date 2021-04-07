В США авиапассажирам выписали рекордные штрафы за отказ носить маску

Федеральная авиационная администрация США (FAA) в марте 2021 года выписала рекордные штрафы трем авиапассажирам за отказ носить маску по правилам и буйное поведение.
Размер санкций составляет $12 250, $14 500 и $20 000. В двух случаях пассажиры вылетали рейсами лоукостера jetBlue из Нью-Йорка в декабре 2020 года, в третьем — рейсом этой же авиакомпании в декабре 2020 года из Бостона.
По данным FAA, дебоширы не реагировали на замечания бортпроводников. Двое из них распивали алкогольные напитки, третий оказал физическое воздействие на сотрудника авиакомпании и угрожал его уволить.
В двух случаях экипаж принял решение развернуть самолет и совершить посадку в аэропорту вылета. При этом один из самолетов сел с превышением посадочной массы — пилоты задекларировали экстренную ситуацию и постарались максимально быстро вернуться на землю.
Теперь у оштрафованных пассажиров есть 30 дней, чтобы отправить объяснения своего поведения в FAA.
В начале 2021 года авиационный регулятор США ввел нулевую толерантность по отношению к дебоширам на борту самолетов из-за увеличения числа конфликтов, связанных с отказом носить маску. Размер возможного штрафа может достигать $35 000.
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