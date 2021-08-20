Банкиры рассказали, когда снизятся ставки по потребительским кредитам

Сейчас нет оснований для заметного снижения кредитных ставок.

Это признали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование — 2021: каким будет новый бизнес-сезон», который провел «Финансовый клуб».

«В этом году ничего не изменится. Какие ставки сейчас в банках есть, они так и будут держаться. Нет никаких факторов, которые бы повлияли положительно на то, чтобы ставки снизились для новых клиентов, пока не появится Open Banking», — заявил зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов.

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Лишь после раскрытия перед банками всей платежной истории клиента возможна существенная коррекция кредитных ставок.

«Когда появится Open Banking, это уже будет другая игра, потому что банки будут понимать платежную историю своих клиентов и смогут по распоряжению клиента управлять его средствами в других банках», — пояснил Андрей Прусов.

Пока эта реформа не состоялась, на заметное снижение ставок могут рассчитывать лишь старые проверенные заемщики.

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«Для новых клиентов ставки останутся, а для повторных клиентов банки будут снижать ставки, чтобы строить свою клиентскую базу и привлекать к более широкому кредитованию», — спрогнозировал Андрей Прусов.

Начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц считает, что облегчение взыскания долгов с неплательщиков также может привести к уменьшению ставок по потребительским кредитам. «Нам нужны механизмы более простого регулирования и действий с должниками. Это действительно позволит нам еще снизить процентные ставки», — пообещал банкир.

Плюс — банки хотят иметь доступ к налоговым отчетам украинцев. «Для проверки доходов заемщиков было бы классно, если бы банки получили доступ к государственным реестрам. Если бы мы могли, как в Европе или Америке, проверять доход клиента информацией из налоговой инспекции. Это бы снизило нам costom risk и, соответственно, мы могли бы снизить процентную ставку по таким кредитам. Потому что мы бы точно знали, сколько клиент зарабатывает», — рассказал Олег Заяц.

Также банкир предлагает обсудить возможность ввести верхнюю границу ставок по кредитам. «Возможно, уже пора на законодательном уровне регулировать максимальные ставки, чтобы другие игроки не выдавали кредиты клиентам с низкой грамотностью под сотни и тысячи процентов годовых под красивыми слоганами», — пояснил Олег Заяц.

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