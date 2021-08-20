0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

До 20 миллиардов долларов ВВП. В Минцифре рассказали о перспективах украинской IT-отрасли

До 20 миллиардов долларов ВВП. В Минцифре рассказали о перспективах украинской IT-отрасли

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков в эфире Украинского радио рассказал о профессионализме украинских IT-специалистов, результатах визита в США и сколько денег получает государство от сферы информационных технологий.

По словам чиновника, сейчас IT-компании ежегодно приносят Украине около 6 миллиардов долларов, однако правительство работает над тем, чтобы увеличить этот показатель.

«У нас есть цель, чтобы украинские ІТ-компании приносили к ВВП страны примерно 15−20 миллиардов долларов. Сейчас эта цифра примерно 6 миллиардов долларов, то есть рост в 2−2,5 раза», — рассказал он.

Читайте также: Минцифры планирует создать фонд для инвестиций в ІТ-проекты

Как отметил Борняков, в таком случае прибыль от ІТ-сферы достигнет до 10% ВВП.

«Мы видим, что у нас есть такой потенциал. И мы видим, что если мы достигнем 6 миллиардов — это будет примерно 10% ВВП. Это на 3 года», — пояснил он.

По словам замминистра, сейчас ежегодный уровень роста в IT-сфере достигает примерно 25%.

«Это на самом деле бешеные темпы, за 3−4 года оно может удвоиться», — добавил Борняков.

Как отметил чиновник, во время недавнего визита в США украинская делегация впервые за время независимости представила собственные технологические продукты.

«Мы представили им Дія.City — это специальный режим для предприятий со сниженными налогами. Мы презентовали свой фонд, это — конструкция, которая позволяет работать с иностранными фондами, привлекать их к инвестициям в Украину», — рассказал он.

Борняков отметил, что недавно украинская делегация также посещала Великобританию.

«Сейчас нас больше рассматривают как партнеров. У нас более развита сервисная ІТ-индустрия. То есть мы делаем на заказ программное обеспечение. И США, Великобритания, Канада рассматривают нас как партнеров», — пояснил он.

По словам чиновника, при этом уже существуют украинские продукты, которые конкурируют с другими мировыми компаниями.

«Есть, например, Grammarly, которая стоит более миллиарда долларов. Это украинская компания, которая предлагает услуги по переводу и обучению языку. Также есть GitHub, который стоит более миллиарда долларов, который используется десятками миллионов людей для хранения программного кода. Приложение Reface, которое создали украинцы, это сейчас хайповый продукт. Это, например, Readdle — компания, которая используется для бизнес-приложений и теми, кто работает с телефона», — рассказал Борняков.

Как отметил чиновник, сейчас также рассматривается проект о тестировании в Украине машин без водителей.

«То есть в Украине будет площадка для использования роботизированных машин. Мало кто знает, что, садясь в современные автомобили, включая их, все, что мы видим на их мониторах — это все сделано в Украине. И сейчас, в это время, украинские команды поддерживают этот продукт, развивают его дальше», — сообщил замминистра.

По материалам suspilne.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.