До 20 миллиардов долларов ВВП. В Минцифре рассказали о перспективах украинской IT-отрасли

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков в эфире Украинского радио рассказал о профессионализме украинских IT-специалистов, результатах визита в США и сколько денег получает государство от сферы информационных технологий.

По словам чиновника, сейчас IT-компании ежегодно приносят Украине около 6 миллиардов долларов, однако правительство работает над тем, чтобы увеличить этот показатель.

«У нас есть цель, чтобы украинские ІТ-компании приносили к ВВП страны примерно 15−20 миллиардов долларов. Сейчас эта цифра примерно 6 миллиардов долларов, то есть рост в 2−2,5 раза», — рассказал он.

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Как отметил Борняков, в таком случае прибыль от ІТ-сферы достигнет до 10% ВВП.

«Мы видим, что у нас есть такой потенциал. И мы видим, что если мы достигнем 6 миллиардов — это будет примерно 10% ВВП. Это на 3 года», — пояснил он.

По словам замминистра, сейчас ежегодный уровень роста в IT-сфере достигает примерно 25%.

«Это на самом деле бешеные темпы, за 3−4 года оно может удвоиться», — добавил Борняков.

Как отметил чиновник, во время недавнего визита в США украинская делегация впервые за время независимости представила собственные технологические продукты.

«Мы представили им Дія.City — это специальный режим для предприятий со сниженными налогами. Мы презентовали свой фонд, это — конструкция, которая позволяет работать с иностранными фондами, привлекать их к инвестициям в Украину», — рассказал он.

Борняков отметил, что недавно украинская делегация также посещала Великобританию.

«Сейчас нас больше рассматривают как партнеров. У нас более развита сервисная ІТ-индустрия. То есть мы делаем на заказ программное обеспечение. И США, Великобритания, Канада рассматривают нас как партнеров», — пояснил он.

По словам чиновника, при этом уже существуют украинские продукты, которые конкурируют с другими мировыми компаниями.

«Есть, например, Grammarly, которая стоит более миллиарда долларов. Это украинская компания, которая предлагает услуги по переводу и обучению языку. Также есть GitHub, который стоит более миллиарда долларов, который используется десятками миллионов людей для хранения программного кода. Приложение Reface, которое создали украинцы, это сейчас хайповый продукт. Это, например, Readdle — компания, которая используется для бизнес-приложений и теми, кто работает с телефона», — рассказал Борняков.

Как отметил чиновник, сейчас также рассматривается проект о тестировании в Украине машин без водителей.

«То есть в Украине будет площадка для использования роботизированных машин. Мало кто знает, что, садясь в современные автомобили, включая их, все, что мы видим на их мониторах — это все сделано в Украине. И сейчас, в это время, украинские команды поддерживают этот продукт, развивают его дальше», — сообщил замминистра.