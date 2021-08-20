Межбанк: как долго будет падать доллар и как скоро это закончится

Эта среда на валютном рынке пройдет очень динамично и на радость спекулянтам — имеет ряд предпосылок для роста колебаний котировок. Причем как по доллару, так и по евро.
По американской валюте – за счет того, что активное проседание котировок последних дней приводит к тому, что постепенно растет спрос на валюту за счет тех клиентов, кто выжидал «дна» по курсу и теперь будет стремиться закрыть свои сделки по минимальному курсу. Да и «дочки» иностранных компаний еще не закрыли все свои объемы покупки валюты под репатриацию дивидендов, а часть крупных импортеров тоже стала все больше соблазняться «дешевым» долларом и предпочитает покупать валюту именно в это время. В целом, это увеличит давление на курс гривны относительно доллара и приведет к скорой коррекции на межбанке.
По евро – не за горами очередной месседж от ЕЦБ в части перспектив продолжения политики количественного смягчения. А это чревато новыми валютными ралли по паре евро/доллар в ближайшие дни и будет отражаться на нашем межбанке скачками котировок евровалюты относительно гривны.
Если добавить к этому сугубо украинские нюансы, увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров-аграриев и металлургов на фоне роста интереса к покупке валюты населением, а также завтрашнее потенциальное решение Нацбанка по повышению учетной ставки как минимум до 8,5% годовых, получается неплохой микс вопросов, которые существенно повлияют на поведение валютного рынка. Причем, разнонаправленно.
Косвенно о том, что инвесторы уверены в повышении учетной ставки, говорят и вчерашние результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Был продан минимум — всего на 1,368 млрд гривен,
Так что на межбанке в ближайшее время будет становиться все интереснее и жарче, а скорее всего произойдет коррекция по курсу доллара и его проседание закончится. По нашим прогнозам, до конца этой недели или в самом начале следующей за счет роста спроса на валюту на фоне желания заработать на этом как со стороны экспортеров (они будут придерживать часть выручки, чтобы создать нехватку валюты на рынке), так и спекулянтов, которые будут «качать» курс при малейшей возможности.
Принципиальным в этом случае будет поведение Нацбанка и его ценники интервенций, что и станет ограничивать как аппетиты спекулянтов, так и будет формировать «понимание» участниками торгов приемлемых для регулятора уровней котировок доллара на межбанке.
По нашему прогнозу, объем операций на торгах 8 сентября составит до $ 145−210 млн при заключении до 550−660 сделок. И скорее всего, Нацбанку снова придется выходить на межбанк с соответствующей интервенцией. Как минимум — на свои стандартные $ 5 млн.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в среду будут в пределах: доллар — коридор 26,65−26,90 грн, евро — коридор 31,45−31,85 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,70 / 26,72
евро — 31,65 / 31,67
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