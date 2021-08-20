Кто может не получить наследство

Большинство украинцев имеют довольно слабое представление о том, что такое наследство и каким образом его можно получить. Finance.ua как портал, который заботится о доходах своих читателей, решил рассказать, кто не может получить наследство.

В наследстве может существовать так называемая «обязательная доля». Законодатель таким образом защищает уязвимые категории членов семьи наследодателя, гарантируя им получение части наследственного имущества, независимо от наличия завещания.

Лица, которым гарантируется такая доля:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя (в частности усыновленные);

нетрудоспособные вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители (усыновители);

дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены после открытия наследства.

Эти категории независимо от воли наследодателя получают половину от той доли, «которая принадлежала бы каждому из наследников, имеющих право на нее, при наследовании по закону».

Например. Если у вас есть квартира и ребенок-инвалид, то даже если вы напишете завещание, по которому квартиру завещаете соседке, ваш ребенок все равно получит половину квартиры, то есть половину от той доли, которая принадлежала бы ему в случае отсутствия завещания.

Что касается распределения наследства, то наследодатель вправе распределить его по своему желанию — исключением будет лишь обязательная доля.

Если завещания нет – имущество будут делить согласно очередям наследования, о которых мы уже упоминали.

К первой очереди наследников относятся «дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители». Вот между ними и делится наследство в равных долях.

Например, у наследодателя остался миллион на депозите, жена и трое детей. Миллион делится на четыре, и все они получают по 250 тысяч. В то же время наследники имеют право договориться между собой и изменить размер долей (статья 1267).

Если наследников первой очереди нет, то имущество разделят между второй очередью: «родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери».

Третья очередь – родные дяди и тети наследодателя. Четвертая – те, кто проживал с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

Пятая – другие родственники до шестой степени родства, причем чем ближе степень, тем больше шансов получить наследство.

За некоторыми исключениями, изменить очередность в получении наследства нельзя: пока есть наследники первой очереди, наследники следующих очередей не получат ничего.

Если наследников несколько, а кто-то из них отказался, то его доля распределяется между другими наследниками. В случае существования завещания — между теми, кто указан в нем, а в случае наследования по закону — между наследниками той очереди, которые получили право на наследство.

На наследство не имеют права (и это касается даже тех, кто имеет право на обязательную долю) лица, которые намеренно убили наследодателя или совершили покушение на его жизнь.

Таким образом законодатель пытается минимизировать риск преступлений, нацеленных на завладение наследственным имуществом.

Законодатель лишает права на наследство тех, кто препятствовал составлять завещание и заставлял наследодателя увеличить свою долю в наследственном имуществе.

Не получат наследство и родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав. Так же будет и в отношении родителей или детей, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя (например, не платили алименты). Однако факт уклонения должен быть установлен в судебном порядке.

Не получат наследства люди, брак которых признан недействительным. Более детально читайте в материале Как наследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы

Справка Finance:

Как иностранцу унаследовать недвижимость в Украине: есть два способа — по закону или в соответствии с завещанием. Получить в Украине по наследству недвижимое имущество по закону гражданин другого государства может тогда, если он имеет с наследником родственные связи, и претендует на наследство по очередности получения. По завещанию оформить недвижимость по наследству удастся тогда, если иностранец непосредственно указан в нем.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr