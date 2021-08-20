Налоговая амнистия: кто может не подавать декларацию

Введение с сентября в Украине так называемой налоговой амнистии, которая предусматривает предоставление одноразовой добровольной декларации о доходах, положительно скажется на дальнейшем развитии отношений нашей страны с Европейским Союзом.
Finance.ua разбирался, на какое имущество можно не подавать декларацию:
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в интервью, что так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать «зарплаты в конвертах».
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