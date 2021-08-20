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Налоговая амнистия: кто может не подавать декларацию

Налоговая амнистия: кто может не подавать декларацию

Введение с сентября в Украине так называемой налоговой амнистии, которая предусматривает предоставление одноразовой добровольной декларации о доходах, положительно скажется на дальнейшем развитии отношений нашей страны с Европейским Союзом.

Finance.ua разбирался, на какое имущество можно не подавать декларацию:

  • денежные средства или банковские металлы на сумму до 400 тысяч гривен (по нынешнему курсу около 14,8 тысячи долларов)
  • квартира площадью до 120 квадратных метров или дом площадью до 240 квадратных метров.
  • земельные участки, совокупный размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной Земельным кодексом Украины;
  • одно транспортное средство личного некоммерческого использования (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя 3 и более литров и среднерыночная стоимость которого превышает 400 тысяч гривен, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 кубических сантиметров, самолета, вертолета, яхты, катера). То есть речь идет о не слишком шикарной семейной легковушке стоимостью до 14,8 тысячи долларов.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в интервью, что так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать «зарплаты в конвертах».

Справка Finance.ua:

  • По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, налоговая амнистия – это возможность для граждан вывести «в белую» свои активы, которые были получены с уклонением от налогообложения. Нардеп подчеркнул, что амнистируется только то, что получено с уклонением от налогообложения.
  • расчеты экономистов показали, что на руках у граждан находится более $50 млрд «уклонистских» денег в разных формах. «Мы не рассчитываем вывести все, но если будет выведена хотя бы треть, или в районе $15-20 млрд – это будет очень большая победа. Если даже меньше – это тоже победа», – сообщил народный депутат.

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По материалам Finance.UA
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