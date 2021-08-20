Налоговая амнистия: кто может не подавать декларацию

Введение с сентября в Украине так называемой налоговой амнистии, которая предусматривает предоставление одноразовой добровольной декларации о доходах, положительно скажется на дальнейшем развитии отношений нашей страны с Европейским Союзом.

Finance.ua разбирался, на какое имущество можно не подавать декларацию:

денежные средства или банковские металлы на сумму до 400 тысяч гривен (по нынешнему курсу около 14,8 тысячи долларов)

квартира площадью до 120 квадратных метров или дом площадью до 240 квадратных метров.

земельные участки, совокупный размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной Земельным кодексом Украины;

одно транспортное средство личного некоммерческого использования (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя 3 и более литров и среднерыночная стоимость которого превышает 400 тысяч гривен, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 кубических сантиметров, самолета, вертолета, яхты, катера). То есть речь идет о не слишком шикарной семейной легковушке стоимостью до 14,8 тысячи долларов.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в интервью, что так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать «зарплаты в конвертах».

Справка Finance.ua:

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, налоговая амнистия – это возможность для граждан вывести «в белую» свои активы, которые были получены с уклонением от налогообложения. Нардеп подчеркнул, что амнистируется только то, что получено с уклонением от налогообложения.

расчеты экономистов показали, что на руках у граждан находится более $50 млрд «уклонистских» денег в разных формах. «Мы не рассчитываем вывести все, но если будет выведена хотя бы треть, или в районе $15-20 млрд – это будет очень большая победа. Если даже меньше – это тоже победа», – сообщил народный депутат.

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