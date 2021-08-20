Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»

Практически за неделю, с 1 сентября, в рамках т. н. «нулевого декларирования» украинцами подано две декларации.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

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Как сообщил Гетманцев во время эфира одного из телеканалов, с 1 сентября, с тех пор как заработало «нулевое декларирование», сограждане подали в соответствующие органы только две декларации.

«Но консультаций очень много, обращений очень много на горячую линию, звонков очень много», — заверил Гетманцев.

Напомним, с 1 сентября в Украине начала действовать «налоговая амнистия». Государство поощряет украинцев задекларировать свои денежные средства, а также недвижимое и движимое имущество, которое ранее не облагалось налогом.

Заметим, что единоразовым добровольным декларированием не смогут воспользоваться подсанкционные лица, политики и чиновники или лица, бывшие политиками или чиновниками с 2005 года.

Справка Finance.ua:

с 1 сентября 2021 года в Украине стартовало единоразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о главных особенностях процедуры;

налоговая амнистия является добровольной процедурой, а гражданам, которые хотят воспользоваться ею, необходимо ознакомиться с несколькими правилами;