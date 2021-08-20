Фонд госимущества продает еще один спиртзавод

1 октября состоится онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Новоборовицкого места ведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».

По данным Фонда госимущества, стартовая цена спиртзавода составляет 19 млн 378 тыс. 538,09 грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится по 30 сентября.

Объект расположен в с. Новые Боровичи, Корюковского района Черниговской области.

Перечень активов состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельной, спиртохранилища, склада сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, складов, автомобилей, гаражей и т.д.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно.