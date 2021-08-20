0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Фонд госимущества продает еще один спиртзавод

Фонд госимущества продает еще один спиртзавод

1 октября состоится онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Новоборовицкого места ведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».

По данным Фонда госимущества, стартовая цена спиртзавода составляет 19 млн 378 тыс. 538,09 грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится по 30 сентября.

Объект расположен в с. Новые Боровичи, Корюковского района Черниговской области.

Перечень активов состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельной, спиртохранилища, склада сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, складов, автомобилей, гаражей и т.д.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.