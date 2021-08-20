Фонд госимущества продает еще один спиртзавод

1 октября состоится онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Новоборовицкого места ведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».
По данным Фонда госимущества, стартовая цена спиртзавода составляет 19 млн 378 тыс. 538,09 грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится по 30 сентября.
Объект расположен в с. Новые Боровичи, Корюковского района Черниговской области.
Перечень активов состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельной, спиртохранилища, склада сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, складов, автомобилей, гаражей и т.д.
Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.
В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 2259 8
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго10 ч. назад - 1187 7
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает11 ч. назад - 713 5
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнВчера, 15:33 - 501 5
Как украинцу получить гражданство ПольшиВчера, 21:00 - 2139 4
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникам3 ч. назад - 2434 2
Как украинцу получить гражданство ПольшиВчера, 21:00 - 2139 4
ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал6 ч. назад - 1814
МАУ завезет в Украину крупнейшие в истории страны пассажирские самолетыВчера, 20:30 - 1462
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго10 ч. назад - 1187 7
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha7 ч. назад - 76
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1411
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 827
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2374 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3759 7