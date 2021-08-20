100 миллиардов за газ: долги проверят специальные комиссии

Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял Положение о территориальных комиссиях, которые будут проводить анализ и верификацию объема долгов предприятий на газовом рынке – они достигают 100 миллиардов грн.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается механизм реструктуризации долгов за газ, которые возникли на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов.
Это поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду, отмечает Шмигаль.
Премьер отметил, что реструктуризация долгов позволит местным властям сбалансированно решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в собственных общинах.
Законом предлагается, в частности, разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени.
Также в сентябре в Раде должен быть зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. А именно, проверенные государством суммы, подлежащие компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.
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