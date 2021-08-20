Межбанк: что позволило доллару снова подорожать

Торги на межбанке 31 августа прошли ожидаемо очень активно.
Конец месяца, и этим все сказано. С одной стороны, спешили все покупатели. Им надо было не только успеть купить валюту, но ее еще и физически проплатить своим иностранным контрагентам. С другой стороны, в меньшей степени, но все же спешили и продавцы. Они быстро поняли, что спрос на торгах преобладает, и это позволяло им не только оперативно закрывать свои объемы продаж валютной выручки, но на этом еще и зарабатывать. Главное для них было не продешевить.
В итоге, в первой половине сессии “страхи” покупателей победили и котировки выросли с утренних 26,85/26,87 до 26,865/26,885 гривен к 11 часам, а к 12:00 и до 26,89/26,91. На период с 11 до 13 часов пришелся пик клиентских операций на торгах вторника и покупатели психологически были готовы к дальнейшему росту курса. Результат не заставил себя долго ждать. На обед дилеры уже пошли при уровне 26,895/26,915 гривен, а к 14 часам котировки выросли еще до 26,915/26,935.
Но затем клиентская активность ожидаемо стала снижаться – все, кто хотел, уже закрыли свои сделки.И постепенно торги перешли во вторую фазу, характерную для последнего дня месяца – выход на межбанк самих банков.
Финансистам надо было фиксировать свой результат по торговле валютой за месяц и готовиться к закрытию баланса и выполнению нормативов на 1-е число.
В этот раз большинству банков надо было докупать доллар на позицию и поэтому спрос опять превышал предложение. В итоге, к 15 часам доллар подорожал до 26,925/26,945 гривен, а затем окончательно замер на отметке 26,92/26,94 уже до самого конца сессии. НБУ сегодня на торги не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
Главные события 31 августа на валютном рынке:
1) Доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8838 гривен за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8928 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,94
евро – 31,81 / 31,84
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1804 / 1,1806
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