На выплату госдолга ушла каждая восьмая гривна бюджета — Счетная палата (инфографика)

На обслуживание государственного долга в первом полугодии 2021 года направлена каждая восьмая гривна доходов государственного бюджета.
Об этом заявил Глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
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«Общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5 %, – до 2 трлн 514 млрд грн, вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг. При этом расходы на погашение и обслуживание долга по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличились на 44 % и составили более 36 % совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета», – отметил Председатель Счетной палаты.
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Валерий Пацкан также отметил, что государственный бюджет в течение первого полугодия выполнялся в условиях восстановления экономического роста.
«К сожалению, его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год. Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 млрд грн или почти на 5%», – добавил Глава Счетной палаты.
Инфографика: Счетная палата
По его словам, исполнению доходов государственного бюджета способствовал рост на 4,3 млрд грн (27%) излишне уплаченных в государственный бюджет налогов, сборов, платежей с начала года, в первую очередь за счет излишне уплаченного налога на прибыль предприятий и организаций, которые находятся в собственности государства. В то же время, на 3,7 млрд грн (4,4%) вырос налоговый долг налогоплательщиков перед государственным бюджетом (в основном добывающая, перерабатывающая промышленности) и на 1,5 млрд грн (8,4%) уменьшился остаток невозмещенного плательщикам НДС. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доходы госбюджета увеличились на 73 млрд грн (14 %).
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