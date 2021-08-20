Италия изменила правила въезда для украинцев

В июле Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации.
Об этом сообщает туристический портал Viaggiaresicuri.
Отмечено, что страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС, а именно:
Указано, что данные о вакцинации необходимо будет внести в итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде.
Если же гражданин не имеет соответствующего COVID-сертификата, ему придется отправиться на 5-дневную самоизоляцию.
Указано, что избежать карантина можно путем предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда.
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