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Италия изменила правила въезда для украинцев

Италия изменила правила въезда для украинцев

В июле Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации.

Об этом сообщает туристический портал Viaggiaresicuri.

Отмечено, что страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС, а именно:

  • Comirnaty/Pfizer/BioNTech,
  • Spikevax/Moderna,
  • Vaxzevria/AstraZeneca,
  • Janssen/Johnson&Johnson.

Указано, что данные о вакцинации необходимо будет внести в итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде.

Если же гражданин не имеет соответствующего COVID-сертификата, ему придется отправиться на 5-дневную самоизоляцию.

Указано, что избежать карантина можно путем предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда.

Справка Finance.ua:

  • Новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции. Турция потребует от непривитых людей предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР для посещения общественных мероприятий, таких как концерты, или для входа в общественные места, включая кинотеатры и театры, начиная с 6 сентября.
По материалам РБК-Украина
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