НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в ближайшие 1,5 года

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 июля 2021 года.

По данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 11,461 млрд долларов, из которых 8,980 млрд долларов – основная сумма долга, 2,480 млрд долларов – проценты.

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Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,932 млрд долларов. В IV квартале надо вернуть 5,529 млрд долларов.

До конца года Украина должна вернуть 857 млн долларов Международному валютному фонду, в т. ч. 122 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 15,544 млрд гривен нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.



Таблица: НБУ

Согласно плану, правительство, НБУ, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,453 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале – 4,393 млрд долларов, в четвертом квартале – 4,789 млрд долларов.