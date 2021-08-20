МАУ планирует возобновить дальнемагистральные рейсы в следующем году

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” намерена возобновить дальнемагистральные рейсы в 2022 году.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, в апреле возобновление дальнемагистральных рейсов не состоялось из-за низкого темпа вакцинации населения страны и закрытых границ.

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“Мы строим обнадеживающие планы на весенне-летнюю навигацию уже в 2022 году, в том числе и по возобновлению дальнемагистральной программы. Во-первых, все самое страшное уже позади, и мы уже психологически готовы к любым вызовам. Во-вторых, украинцы никогда не были основными нашими клиентами на лонгхолах. Мы исходим из постепенного открытия границ европейцами и восточными государствами”, – сказал Дыхне.

Он прогнозирует, что МАУ может выйти на уровень до начала пандемии коронавируса по полетам к 2024 году.