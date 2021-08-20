Владельцы евробондов ПриватБанка лишились права обжаловать законность bail-in

Владельцы еврооблигаций больше не могут обжаловать решение Банка Англии о признании процедуры bail-in, проведенной в ходе национализации ПриватБанка в декабре 2016 года.
Согласно сообщению госбанка, в соответствии с английским правом, у всех лиц, на которых распространялось это решение, было 3 месяца с даты решения на его обжалование в английском суде путем реализации процедуры, известной как судебный пересмотр.
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«Такой трехмесячный срок на данный момент истек, и в английский суд не было заявлено ни одного требования о судебном пересмотре. Таким образом, решению Банка Англии о признании процедуры bail-in в соответствии с актом Соединенного Королевства о банках была дана законная сила в Англии и такое решение на сегодняшний день окончательно и обжалованию не подлежит», – отмечает ПриватБанк.
14 мая 2021 года Банк Англии подтвердил законность операции принудительной конвертации в акции банка (bail-in) четырех выпусков его еврооблигаций на $595 млн через канал финансирования ПриватБанка – британскую компанию UK SPV Credit Finance plc в декабре 2016 года.
Процедура bail-in, проведенная НБУ, стала одной из важных мер в сохранении ПриватБанка от неплатежеспособности.
Евробонды ПриватБанка с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank plc (Великобритания), однако в ходе их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн были погашены в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. В рамках одного из выпусков также состоялся довыпуск.
Bail-in – инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет переложить убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка понадобятся государственные средства.
ПриватБанк национализирован в декабре 2016 года. Это крупнейший коммерческий банк в Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объему налогов, уплаченных в госбюджет. Он был национализирован после серьезных обвинений в широкомасштабном мошенничестве и непрофессиональном управлении экс-владельцами.
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