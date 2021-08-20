Как онлайн узнать размер начисленной субсидии

Получатели субсидий могут самостоятельно узнать о начислении выплаты и о ее размере. Сделать это можно на специальном портале. Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой адрес и узнать о начислении субсидии, ее размере на отопительный и неотопительный сезоны.

В реестре указана следующая информация:

состояние субсидии;

номер заявления;

размер субсидии за месяц и год;

местонахождение личного дела субсидианта;

населенный пункт;

период начисления компенсации.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;

украинскую электронную валюту — е-гривну, которую создает Нацбанк, — планируют использовать для обеспечения целевых социальных выплат;