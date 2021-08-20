Как онлайн узнать размер начисленной субсидии

Получатели субсидий могут самостоятельно узнать о начислении выплаты и о ее размере. Сделать это можно на специальном портале. Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой адрес и узнать о начислении субсидии, ее размере на отопительный и неотопительный сезоны.
В реестре указана следующая информация:
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