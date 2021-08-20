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Как онлайн узнать размер начисленной субсидии

Как онлайн узнать размер начисленной субсидии

Получатели субсидий могут самостоятельно узнать о начислении выплаты и о ее размере. Сделать это можно на специальном портале. Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой адрес и узнать о начислении субсидии, ее размере на отопительный и неотопительный сезоны.

В реестре указана следующая информация:

  • состояние субсидии;
  • номер заявления;
  • размер субсидии за месяц и год;
  • местонахождение личного дела субсидианта;
  • населенный пункт;
  • период начисления компенсации.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;
  • украинскую электронную валюту — е-гривну, которую создает Нацбанк, — планируют использовать для обеспечения целевых социальных выплат;
  • «противопоказанием» к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она произведена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем.
По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

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