По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (30,703 млн грн и 43,364 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 26), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,95−26,96 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 74,067 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,0500 — 5 000
26,9800 — 33 333
26,9500 — 10 000
26,9500 — 55 000
26,9500 — 80 000
26,9400 — 20 000
26,9300 — 60 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,9500 — 10 000
26,9500 — 10 000
26,9500 — 40 000
26,9500 — 30 000
26,9500 — 35 000
26,9500 — 55 000
26,9600 — 27 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,9768 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9250 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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