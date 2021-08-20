В Bank of America рассказали, сколько будет стоить золото в конце года

До конца года золотые котировки могут взлететь до отметки $1900 за унцию.

Такой прогноз на днях озвучили аналитики Bank of America.

По мнению экспертов BofA, средняя цена золота в октябре-декабре 2021-го составит около $1800 – на таком же уровне котировки будут оставаться в течение первого полугодия 2022-го.

При этом аналитики допускают взлет цен на «желтый металл» до конца текущего года до отметки $1900 за унцию.

В Bank of America считают, что рынок золота будет оставаться под давлением из-за бычьего импульса в долларе США и на фоне роста доходности гособлигаций. В то же время, положительно на котировки драгоценных металлов и в дальнейшем будет влиять фактор инфляции.

Некоторые эксперты, воодушевившись взлетом цен на «желтый металл» на фоне новостей от ФРС, прогнозируют рост золотых котировок в ближайшей перспективе до $1835-1840 за унцию, а в среднесрочной – до $2060.

По словам аналитиков, заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла сняли опасения по поводу будущего ужесточения монетарной политики, что, безусловно, поддержало спрос на золото.