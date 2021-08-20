Межбанк: доллар все ближе к цели в 27 гривен

Торги понедельника пройдут очень динамично и во многом определят дальнейшее поведение всего межбанка на всю эту неделю. Рабочая суббота продолжила тенденции по росту котировок доллара и формально «загнала» курс до отметки 26,96/26,98 гривен. То есть все ближе к цели в 27 гривен, которую поставили себе спекулянты. А продажи Нацбанком валюты после двухмесячного перерыва на общую сумму в $ 20,5 млн долларов в конце прошлой недели — звоночек для участников рынка.

С одной стороны, регулятор дает понимание рынку о приемлемом для него уровне котировок, но постепенно их повышает. С другой — это говорит о том, что попытки сыграть «на повышение» отдельными крупными игроками и спекулянтами только усиливаются и НБУ даже очень не против некоторого роста курса. Это выгодно и экспортерам, и самому НБУ в части переоценки ЗВР, и бюджету, у которого значительная часть поступлений привязана к официальному курсу. Что сдерживает Нацбанк — так это стремительный рост инфляционных процессов в Украине, на что чиновники вынуждены реагировать.

Поэтому от того, «выдохнется» ли сейчас потенциал дальнейшего роста курса или доллар продолжит дорожать — во многом зависит дальнейшее поведение не только клиентов и банков, но и самого НБУ.

Учитывая то, что до конца месяца осталось всего два рабочих дня — все клиенты будут спешить закрыть свои валютные сделки, что только увеличит статистику торгов и давление на гривну. Если добавить к этому еще не все прошедшие заходы возмещений НДС экспортерам, а остается на это у государства всего два дня — обстановка на межбанке может быть очень напряженной.

При этом, фактор конца месяца приводит к определенному дефициту гривны у многих клиентов, и у них просто нет свободных ресурсов на валютные игры на межбанке. Но спекулянты и крупные продавцы продолжат использовать сложившуюся ситуацию по максимуму, пытаясь раскачать курс в течение сессий понедельника и вторника.

От оперативности реакции на это со стороны Нацбанка, а также от курсовых интересов крупнейших игроков — и будет зависеть тренд по доллару на торгах 30 и 31 августа.

Кроме этого, рост котировок межбанка спровоцировал оживление покупки валюты населением. И владельцы обменников спешат на этом заработать как за счет роста оборота своих точек обмена валюты, так и постепенно, повышая ценники продажи доллара в зависимости от реального спроса в своем регионе. Это превращает наличный рынок сейчас из простого статиста межбанка в «двигатель» для дальнейшей раскачки курса на всех сегментах рынка. И финансисты этим активно пользуются.

По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в понедельник будет находиться в пределах не менее $ 130−160 млн при заключении до 450−600 сделок.

Сегодня на межбанке не будет скучно никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку, ни владельцам обменников финкомпаний.

Курсы межбанка, по нашим расчетам, 30 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,80 — 27,05 грн, евро — коридор 31,60 — 31,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,85 / 26,87

евро — 31,68 / 31,70

Курсы валют на Межбанке

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