Межбанк: в пятницу снова возможен взлет котировок

Тенденция последних дней, а особенно вчерашний быстрый рост котировок доллара “напугал” ту часть покупателей, кто выжидал “дна” по курсу или просто не торопился с покупкой валюты. Перспектива получения значительных сумм возмещений НДС экспортерами, приближение конца месяца и нестандартная из-за длительных выходных рабочая неделя по субботу включительно – все это активизирует спрос на валюту. И этим активно будут пользоваться сегодня как крупные продавцы валюты, так и спекулянты.

Позавчерашний рост котировок на 5,5 копеек и вчерашний уже на более, чем 10 копеек спровоцирует в пятницу новые попытки вздернуть курс к цели в 27 гривен в ближайшее время. “Страхи” потенциальных покупателей и гривна от возмещений НДС – это основной фундамент для сегодняшних попыток раскачать курс.

Учитывая приближение конца месяца, активность на торгах будет достаточно большой. По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах до $140−170 млн при заключении до 450−550 сделок.

Как и во все дни этой рабочей недели, Нацбанк постарается не вмешиваться в ситуацию при росте котировок. Только при серьезных перекосах спроса и предложения на торгах мы увидим НБУ с его “дежурными” $5 млн для сигнала межбанку о приемлемом для регулятора курсе. Но остальное опять будет зависеть от того, захочет ли рынок “прислушаться” к сигналам регулятора.

В любом случае, попытки новой игры “на повышение” как со стороны крупных продавцов, так и спекулянтов только усилятся. Тем более, что сезон летнего затишья из-за отпусков уже практически закончен и деловой ритм всего украинского и международного бизнеса сейчас будет только ускоряться.

Цель спекулянтов – разогреть курс до 27 гривен и выше в ближайшие несколько рабочих дней. Противостоит им в этом только “трезвый” рассудок покупателей и их реальные возможности по скупке валюты.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 27 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,75 — 27,00 грн, евро — коридор 31,45 — 31,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70 — 27,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 25-30 коп.

Евро: в банках коридор от 31,15 до 31,85 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,30 — 31,75 грн при спреде от 20 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,83 / 26,85

евро – 31,53 / 31,55

Курсы валют на Межбанке

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