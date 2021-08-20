АО «ГПЗКУ» вышло «в плюс»: сообщило о получении 57 млн грн прибыли за II квартал

Чистый доход АО «ГПЗКУ» от реализации продукции составил за первое полугодие текущего года 5,7 млрд грн. Для сравнения: этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял лишь 4,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации на официальном сайте ГПЗКУ.

Вместе с тем, ущерб, полученный Корпорацией за первое полугодие-2021, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита. Он сейчас составляет 87 млн ​​грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 3,4 млрд грн, говорится в сообщении.

Не менее интересным является сравнение и с первым кварталом нынешнего года – тогда по его результатам компания получила чистый убыток в размере 144 млн грн. Когда же со второго квартала она имеет уже чистую прибыль в размере 57 млн ​​грн.

«Стоит отметить, что с 2013 года деятельность АО «ГПЗКУ» была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала избыточная финансовая нагрузка – китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияет колебания валютного курса», – напоминают в компании.

Как уже сообщалось, АО «ГПЗКУ» – государственное предприятие, являющееся одним из лидеров на отечественном рынке зерна и уже 11 лет представляет Украину на мировом аграрном рынке. В нынешнем сезоне филиалы Корпорации приняли на хранение более 300 тыс тонн зерновых урожая 2021 года.