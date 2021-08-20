Межбанк: доллар резко подорожал — что произошло и что будет дальше

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — попытки расшатать курс и сыграть «на повышение» со стороны крупных продавцов и спекулянтов в четверг продолжились.

И надо сказать, что сегодня они несомненно «победили». Причем фактически дважды. В самом начале сессии, когда покупатели еще активно боролись за курс и не спешили немедленно закрывать свои сделки, а отчаянно торговались. А затем во второй раз после обеда, когда после относительного выравнивания ситуации и казалось бы стабилизации доллара в пределах уровня 26,795/26,815 гривен — продавцы смогли во второй раз сыграть на страхах потенциальных покупателей. И подтянули котировки к уровню 26,83/26,85 к концу дня.

Порадовала наблюдателей статистика торгов. Чувствуется выход на межбанк фактически всей валютной выручки экспортеров за праздничные в Украине понедельник и вторник. В итоге, только по Bloomberg к завершению активной фазы сессии объем операций достиг $ 200 млн. Нацбанк на межбанк сегодня не выходил.

Сегодняшний успех продавцов и спекулянтов в части вздергивания котировок спровоцирует их на продолжение этой же игру «на повышение» уже во все оставшиеся рабочие дни этой нестандартной недели. Тем более, что «топливо» в виде возмещений НДС для дальнейших попыток раскрутить курс по максимуму к цели в 27 гривен за доллар — будет пока только прибывать.

Ход торгов:

Спрос превышал предложение практически с самого начала сессии. К 11 часам с утренних 26,725/26,745 гривен доллар вырос до 26,76/26,79 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до полудня. В этот период покупатели активно пытались противостоять растущим аппетитам продавцов и спекулянтов, но это удавалось им с трудом. К обеду котировки выросли до 26,795/26,815 и до 14 часов курс почти застыл.

Но после обеда спрос опять начал расти за счет активизации отдельных покупателей. Видимо, они испугались потенциального роста спроса в ближайшие дни за счет получения возмещений НДС и решили не рискуя уже сегодня закрывать свои основные объемы покупок валюты ближайших дней.

Продавцы, и главное — спекулянты, быстро уловили эти изменения в настроениях игроков на межбанке и во второй раз за день успешно сыграли «на повышение». В итоге, доллар подорожал до 26,815/26,835 к 15 часам, а закрылись торги четверга вообще на отметке 26,83/26,85.

Главные события 26 августа на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос сразу на 10,5 копеек — с утренних 26,725/26,745 до 26,83/26,85 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,766 гривен, а официальный курс на 27 августа 2021 года установлен на уровне 26,7744 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,81 / 26,83

евро — 31,57 / 31,59

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