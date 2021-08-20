Forbes выходит на IPO путем слияния с другой компанией

Forbes Global Media Holdings Inc приняла решение выйти с первичным публичным размещением акций (ІРО) на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние с компанией Magnum Opus, их совокупная капитализация составит 630 млн долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление на сайте Forbes.
Издание проведет слияние с компанией Magnum Opus Acquisition Limited. Она является “special purpose acquisition company”, то есть созданной исключительно для вывода компаний на биржу путем их слияния.
Предполагается, что сделка сгенерирует 600 млн долларов выручки для Forbes. Так, 200 млн долларов, при условии согласия акционеров, предоставит Magnum Opus из своего траста. Еще 400 млн долларов дополнительного капитала планируют получить путем частного размещения акций объединенной компании по цене ниже рыночной – 10 долларов за акцию.
CEO Forbes Майк Федерле рассказал, что благодаря переходу к публичной форме Forbes будет иметь достаточно капитала для более быстрого роста и дифференциации контента.
Сделку планируют закрыть в конце 2021 года – начале 2022 года.
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