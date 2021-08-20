Немецкий лоукостер с сентября начинает полеты в Киев

Немецкий лоукостер Eurowings (дочерняя компания Lufthansa) с 1 сентября начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев (аэропорт «Борисполь»).
Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Пишет avianews.
Перевозчик урежет норму провоза ручной клади по самым дешевым билетам по тарифу Basic. Сейчас при покупке таких билетов можно брать на борт один предмет с габаритами до 55×40×23 см и весом до 8 кг, но при бронировании с 31 августа эти размеры будут урезаны до 40×30×25 см, а за взятие с собой сумки в пределах прежних габаритов придется платить от 10 евро.
Пассажиры, которые докупят второе место ручной клади с большими габаритами, получат также услугу приоритетной посадки, то есть смогут зайти на борт самолета одними из первых, что гарантирует быстрое и легкое размещение вещей.
Введение новых правил авиакомпания объяснила желанием снизить занятость багажных полок в салонах, что должно ускорить посадку и высадку пассажиров. Сейчас, если в салоне заканчивается место, большая ручная кладь прямо на борту самолета регистрируется и перевозится в качестве багажа, однако это может приводить к задержкам рейсов.
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