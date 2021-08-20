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Xiaomi сообщает о существенном росте доходов и прибыли во II квартале 2021

Xiaomi сообщает о существенном росте доходов и прибыли во II квартале 2021

Корпорация Xiaomi представила свои консолидированные и подтвержденные аудитом результаты за II квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.

Во II квартале 2021 года общая выручка и скорректированная чистая прибыль Xiaomi значительно превысили ожидания рынка. Общая выручка за этот период выросла на 64% по сравнению с прошлым годом и составила 87,8 млрд юаней, тогда как скорректированная чистая прибыль за этот период составила 6,3 млрд юаней, что на 87,4% больше, чем в прошлом году.

Основные финансовые показатели ІІ квартала 2021 года:

  • Общая выручка выросла на 64% по сравнению с прошлым годом и составила около 87,8 млрд юаней.
  • Валовая прибыль – примерно 15,15 млрд юаней, что на 96,7% больше по сравнению с прошлым годом.
  • Чистая прибыль, не скорректированная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 6,3 млрд юаней и выросла на 87,4% в годовом исчислении.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2021 года:

Общая выручка выросла на 59,5% по сравнению с прошлым годом и составила примерно 164,7 млрд юаней.

Валовая прибыль – примерно 29,3 млрд юаней, что на 92,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль, не скорректированная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила около 12,4 млрд юаней и выросла на 118,4% в годовом исчислении.

По материалам Finance.UA
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