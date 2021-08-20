Киевлянам пересчитали тарифы за тепло: суммы в платежках увеличились

КП «Киевтеплоэнерго» в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов. Однако киевляне начали массово жаловаться на увеличение сумм в платежках.
К этому привело бездействие столичного предприятия, считает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Речь идет о применении новой методики расчета в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах. «Киевтеплоэнерго» рекомендовали внести изменения в договоры с клиентами для дальнейшего применения этой методики.
«Но „Киевтеплоэнерго“ провело лишь пересчет, после которого в АМКУ начали поступать возмущенные обращения граждан об увеличении платежек… Правильным шагом было бы провести перерасчет и привести договоры в соответствие с новым законом, который дает больше прав потребителям», — сообщил Хмельницкий.
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Сейчас АМКУ исследует вопрос надлежащего выполнения компанией рекомендаций комитета. При выявлении нарушений «Киевтеплоэнерго» могут оштрафовать на 10% от дохода за прошлый год.
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Ранее на сайте «Киевтеплоэнерго» появилось объяснение, что во исполнение требования АМКУ был произведен перерасчет коммунальных тарифов для 1300 жилых домов столицы, которые частично оборудованы счетчиками. Изменения в суммах клиенты увидели в платежках за июль.
В компании отметили, что платежи за отопление зависят от скорректированных показаний индивидуальных счетчиков, этажности дома и от отапливаемой площади мест общего пользования.
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