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Киевлянам пересчитали тарифы за тепло: суммы в платежках увеличились

Киевлянам пересчитали тарифы за тепло: суммы в платежках увеличились

КП «Киевтеплоэнерго» в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов. Однако киевляне начали массово жаловаться на увеличение сумм в платежках.

К этому привело бездействие столичного предприятия, считает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Речь идет о применении новой методики расчета в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах. «Киевтеплоэнерго» рекомендовали внести изменения в договоры с клиентами для дальнейшего применения этой методики.

«Но „Киевтеплоэнерго“ провело лишь пересчет, после которого в АМКУ начали поступать возмущенные обращения граждан об увеличении платежек… Правильным шагом было бы провести перерасчет и привести договоры в соответствие с новым законом, который дает больше прав потребителям», — сообщил Хмельницкий.

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Сейчас АМКУ исследует вопрос надлежащего выполнения компанией рекомендаций комитета. При выявлении нарушений «Киевтеплоэнерго» могут оштрафовать на 10% от дохода за прошлый год.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Ранее на сайте «Киевтеплоэнерго» появилось объяснение, что во исполнение требования АМКУ был произведен перерасчет коммунальных тарифов для 1300 жилых домов столицы, которые частично оборудованы счетчиками. Изменения в суммах клиенты увидели в платежках за июль.

В компании отметили, что платежи за отопление зависят от скорректированных показаний индивидуальных счетчиков, этажности дома и от отапливаемой площади мест общего пользования.

Справка Finanace.ua:

  • напомним, Антимонопольный комитет (АМКУ) обязал коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провести перерасчет стоимости отопления мест общего пользования в жилых домах;
  • ранее сообщалось, что домохозяйствам со значительными долгами за горячую воду и тепло выставили платежки с коэффициентом инфляции;
  • председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ.
По материалам УБР
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