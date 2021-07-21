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Цену на газ можно снизить: в «Нафтогазе» озвучили цифры

Цену на газ можно снизить: в «Нафтогазе» озвучили цифры

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

По словам Витренко, цена на газ может быть снижена в том случае, если Украина перестанет импортировать газ, а вместо этого будет заниматься его экспортом.

Витренко отметил, что цена на газ может снизиться с 15 гривен за кубометр примерно до 11−12 гривен за куб.

«Для этого необходимо сделать так, чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а потом шел в Европу», — сказал Витренко, добавив, что это должен быть газ не только из РФ, но и других восточных стран.

«Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом — это тоже то, над чем мы работаем», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявлял, что российский газовый монополист «Газпром» шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозам НБУ, по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря введению годовых тарифных планов для населения;
  • по прогнозу межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», рост цены на газ, поставляемый по договорам между предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и компанией «Нафтогаз Трейдинг», может привести к повышению тарифов на тепловую энергию для населения на 15−70%.

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По материалам Радио Свобода
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