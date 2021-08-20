Киевский застройщик продает бизнес в Крыму спустя семь лет после оккупации

Собственник девелоперской компании, А Development Алексей Баранов продает долю в одном из крупнейших ТРЦ в оккупированном Россией Крыму — ТЦ Meganom.

Об этом сообщил сам Баранов изданию Н В Бизнес .

Подписание документов о выходе из компании — собственника крымского ТРЦ ожидается в ближайшие недели.

Сейчас ТРЦ управляет «Крымская девелоперская компания». По данным российского сервиса «Все о компаниях и владельцах СБИС», рыночная стоимость этой компании составляет 2,3 млрд рублей (31 млн долларов).

В прошлом году, по данным Росстата, она получила 495 млн рублей прибыли (6,7 млн долларов) и 924,6 млн рублей (12,5 млн долларов) выручки.

По этому показателю в рейтинге СБИС КДК занимает первое место в категории «Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация» среди компаний оккупированного Россией полуострова.

ТРЦ Meganom был открыт в 2013 году в Симферополе — за год до оккупации Россией Крыма. Его общая площадь составляет 74 тыс. кв. м, и по данным официального сайта ТРЦ, в нем работает много известных сетей и брендов.

Как отмечает издание, в Украине такой ТРЦ мог бы стоить 80−100 млн долларов, тогда как в оккупированном Крыму его стоимость может быть ниже в разы.

Баранов — владелец компании, А Development, которая реализовала проекты Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon, строит ЖК White Lines, занимается реновацией территории завода «Арсенал» в Киеве.

Ранее Баранов руководил крымским бизнесом «Киевской инвестиционной группы» Андрея Иванова и Василия Хмельницкого.