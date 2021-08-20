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Зарплаты в строительстве в ближайшие два года могут возрасти минимум на 30-40%

Зарплаты в строительстве в ближайшие два года могут возрасти минимум на 30-40%

Зарплаты в строительстве в ближайшие два года могут вырасти минимум на 30−40%.

Такое мнение высказал основатель и президент девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

Об этом сообщает СтройОбзор.

По его мнению, эффективные реформы в строительстве существенно уменьшат «коррупционное бремя» застройщиков и девелоперов, а свободные финансовые ресурсы могут быть перенаправлены на программы по социальной ответственности, а также на увеличение зарплат в строительной сфере.

Сейчас более миллиона украинцев вынуждены работать на строительстве в странах Восточной Европы. Причем «чистый» заработок строителя в зависимости от квалификации в среднем на 30−40% больше, чем в Украине. Эксперт считает, что рост зарплат хотя бы на треть может вернуть до 200−300 тыс. украинцев на внутренний строительный рынок.

«Развитие строительства сейчас зависит от эффективности внедренных реформ и создание возможностей для привлечения иностранных инвестиций. Именно строительная сфера может стать движущей силой к устойчивому экономическому и социальному развитию нашего государства», — подытожил Валерий Кодецкий.

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По материалам Finance.UA
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