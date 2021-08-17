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Coinbase анонсировала запуск криптобиржи в Японии

Coinbase анонсировала запуск криптобиржи в Японии

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase анонсировала запуск торговой платформы в Японии.

В сообщении компании сказано, что площадка будет соответствовать японским регуляторным нормам. Новая биржа будет создана Coinbase в партнерстве с финансовым холдингом Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

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Изначально биржа будет ориентирована на розничных клиентов и предложит им пять основных криптоактивов — каких именно, в заявлении Coinbase не сказано.

В будущем компания планирует расширить перечень доступных продуктов для корпоративных клиентов, а также увеличить количество доступных активов.

Coinbase — крупнейшая криптовалютная биржа на территории США.

Площадка хранит активы пользователей на сумму более $180 млрд. В письме акционерам торговая платформа сообщала, что ее доход за второй квартал 2021 года составил $2,2 млрд. В апреле текущего года Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей — она провела публичный листинг на NASDAQ (без процедуры IPO).

По материалам Минфин.com.ua
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