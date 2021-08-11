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Японскую Bitcoin-биржу взломали и вывели $80 млн

Японскую Bitcoin-биржу взломали и вывели $80 млн

Японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе горячих кошельков. Хакер вывел цифровые активы на сумму более $80 млн.

Платформа переводит криптовалюты в холодные хранилища.

«В настоящее время мы изучаем ситуацию и будем предоставлять регулярные обновления. Тем временем депозиты и снятие средств будут приостановлены», — написала команда Liquid.

Биржа не назвала объемы выведенных злоумышленником активов, но опубликовала связанные с ним адреса. Согласно ончейн-данным, на них поступило 107,3 BTC, почти 11 млн XRP, около 9 млн TRX. Ethereum-кошелек получил 14 957 ETH и токены ERC-20 на общую сумму $24,8 млн.

Совокупная стоимость переведенных на адреса средств превысила $80 млн.

«В настоящее время мы отслеживаем движение активов и работаем с другими биржами, чтобы заморозить и вернуть средства», — добавила команда Liquid.

По материалам Forklog
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