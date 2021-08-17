Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)

Несмотря на то, что Tesla находится под давлением в США из-за расследования ДТП с участием автопилота, охватывающего 765 000 автомобилей компании, ранее анонсированное мероприятие Tesla AI Day состоялось строго по плану. В ходе его Илон Маск представил новый продукт Tesla – им стал человекоподобный робот Tesla Bot.

По словам Маска, Tesla Bot будет дружелюбным, а также достаточно медленным и слабым, последнее – страховка на случай робобунта, который так любят описывать фантасты в своих книгах. Tesla Bot получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как и автопилот для электромобилей компании.

Предназначение Tesla Bot – выполнение различных рутинных, а иногда и сопряженных с определенным риском задач, при этом робот будет перемещаться по нашему миру без необходимости получать пошаговые инструкции.

Tesla Bot будет выполнять простые команды, например: «Пожалуйста, возьмите этот болт и прикрепите его к машине этим гаечным ключом». Он также сможет покупать продукты для своих хозяев и выполнять разные работы по дому.

По словам Маска, высота робота составит 172 см, масса – чуть больше 55 килограммов. Корпус будет изготовлен из легких материалов, а на лице – экран для отображения полезной информации.

Робот сможет перемещаться со скоростью 8 километров в час и будет способен переносить грузы массой до 20 кг. Глава Tesla пообещал, что прототип Tesla Bot появится в следующем году.