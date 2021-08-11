Правительство одобрило Стратегию экономического развития Донбасса

Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года — изначально речь идет о подконтрольных правительству территориях, но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донетчины и Луганщины.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в национальную экономическую стратегию на период до 2030 года. К разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны — общины, бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, более двадцати центральных органов исполнительной власти, а также международные партнеры. Мы провели обсуждения непосредственно на Донетчине и Луганщине с участием всех общин, находящихся на линии соприкосновения», — заявил во время выступления вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, Донецкая и Луганская область подверглись катастрофическим разрушениям вследствие вооруженной агрессии со стороны РФ, разорваны экономические цепи, нарушена логистика, возникли новые угрозы.
«Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса», — сказал министр.
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«Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Изначально речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донетчины и Луганщины. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать «пояс успешности», — отметил Резников.
Для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, которая будет предусматривать:
Среди стратегической инфраструктуры речь идет, в частности, о таких объектах:
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