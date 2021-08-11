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Mastercard начнет избавляться от магнитных полос на кредитках и дебетовых картах

Mastercard начнет избавляться от магнитных полос на кредитках и дебетовых картах

С 2029 года магнитные полосы исчезнут со всех новых дебетовых и кредитных карт Mastercard.

Об этом свидетельствуют материалы Mastercard.com.

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Mastercard начинает избавляться от магнитных полос на своих картах: согласно планам компании, выпуск новых дебетовых или кредитных карт Mastercard с магнитными полосами будет прекращен уже к 2029 году.

Так, уже через три года, в 2024-м магнитная полоса не будет обязательной для новых карточек, выпускаемых в европейских странах, где сейчас широко используются чиповые карты, а с 2027 года технологию перестанут внедрять и в США.

По словам президента подразделения Mastercard Cyber ​​& Intelligence Аджая Бхаллы, настало время полностью использовать лучшие на рынке возможности, гарантирующие, что потребители могут платить «просто, быстро и не заботясь ни о чем».

Стоит отметить, что во время пандемии COVID-19, вспыхнувшей в 2020 году, популярность бесконтактных платежей во всем мире резко возросла.

В то же время, в Соединенных Штатах чипы EMV в картах получили меньшее распространение, чем в других странах: процент операций при помощи чипов EMV в США в прошлом году составил 73%, тогда как в мире показатель достиг 86%.

По материалам Banker.ua
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