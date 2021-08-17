Как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн - инструкция МВД

Потерянное водительское удостоверение можно обменять онлайн.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в Facebook.
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Как восстановить удостоверение:
Когда в Е-Кабинете водителя статус вашего заявления изменится на «Обработано», можно забирать готовое водительское удостоверение в выбранном сервисном центре МВД без очереди. Онлайн запрос обрабатывается до 5 рабочих дней.
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