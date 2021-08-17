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Как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн - инструкция МВД

Как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн - инструкция МВД

Потерянное водительское удостоверение можно обменять онлайн.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в Facebook.

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Как восстановить удостоверение:

  • зайти в Электронный кабинет водителя, в разделе «Электронные услуги» выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
  • заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки;
  • выбрать сервисный центр МВД, в котором вам будет удобно получить изготовленное водительское удостоверение;
  • подписать заявление с помощью КЭП или MobilеID;
  • оплатить услугу личной банковской картой;
  • проверить поступление на свою электронную почту квитанции об оплате;
  • получить автоматическое уведомление об успешной подаче заявления.

Когда в Е-Кабинете водителя статус вашего заявления изменится на «Обработано», можно забирать готовое водительское удостоверение в выбранном сервисном центре МВД без очереди. Онлайн запрос обрабатывается до 5 рабочих дней.

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По материалам Finance.UA
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