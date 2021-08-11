Газпром объявил о рекордной прибыли за полгода

Газпром по итогам первого полугодия 2021 года получил 718,311 миллиарда рублей чистой прибыли. Это максимум за всю историю компании.

Например, за аналогичный период прошлого года Газпром получил убыток в 253,869 миллиарда рублей.

За шесть месяцев выручка выросла на 46% – до 2,754 трлн рублей, валовая прибыль – в 2,2 раза – до 1,405 млрд руб.

В первом полугодии Газпром увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% – до 77,235 млрд куб. об.

Основными импортерами являются Германия (рост поставок на 43,42%, до 28,872 млрд куб. м), Австрия (спад на 18,2%, до 5,397 млрд куб. м), Италия (рост на 14,09%, до 11,393 млрд куб. м) и Франция (рост на 15%, до 6,582 млрд куб. м), экспорт в Турцию вырос в 3,09 раза – до 14,623 млрд куб. об.

В Центральную Европу Газпром поставил 17,79 млрд куб. м газа против 17,73 млрд куб. м годом ранее. В Беларусь поставлено 10,075 млрд куб. м, что на 11,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.