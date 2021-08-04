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За год подорожали почти все овощи «борщевого набора»

За год подорожали почти все овощи «борщевого набора»

С июля 2020 года по июль 2021 года подорожали почти все овощи «борщевого набора», кроме картофеля.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди овощей «борщевого набора» с июля 2020 года по июль 2021 года подешевел только картофель (на 6,9%, до 11,79 грн за кг).

На сколько подорожали овощи:

  • морковь за указанный период подорожала на 22,4% (до 17,73 грн за кг);
  • свекла — в 2 раза (до 15,12 грн за кг);
  • капуста — на 15,2% (до 7,26 грн за кг);
  • репчатый лук — на 69,5% (до 11,49 грн за кг).

Яблоки с июля 2020 года подешевели на 43,7% и в июле 2021 года в среднем по Украине стоили 21,42 грн за кг.

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Как сообщалось ранее, потребительские цены в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года увеличились на 0,1%.

По материалам Finance.UA
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