За год подорожали почти все овощи «борщевого набора»

С июля 2020 года по июль 2021 года подорожали почти все овощи «борщевого набора», кроме картофеля.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Среди овощей «борщевого набора» с июля 2020 года по июль 2021 года подешевел только картофель (на 6,9%, до 11,79 грн за кг).
На сколько подорожали овощи:
Яблоки с июля 2020 года подешевели на 43,7% и в июле 2021 года в среднем по Украине стоили 21,42 грн за кг.
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Как сообщалось ранее, потребительские цены в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года увеличились на 0,1%.
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