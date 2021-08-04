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В Минэкономики прогнозируют неизменность ценового тренда на потребительском рынке

В Минэкономики прогнозируют неизменность ценового тренда на потребительском рынке

В Минэкономики прогнозируют неизменность ценового тренда на потребительском рынке до конца нынешнего года; тренд будет определяться внешними факторами и восстановлением экономической активности после карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

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«До конца года общий тренд в динамике потребительских цен не будет меняться и будет определяться влиянием внешних ценовых факторов и постепенным восстановлением экономической активности после периода значительных карантинных ограничений», — прокомментировал первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.

В министерстве напомнили, что в июле 2021 года потребительская инфляция замедлилась до 0,1% за месяц по сравнению с 0,2% месяцем ранее. Больше всего подешевели овощи (на 8,1%), одежда и обувь (на 5,2%).

Потребительские цены в июле формировались под влиянием сезонного фактора, который оговаривал дефляционную динамику в наиболее значимых сегментах продовольственных товаров, одежды и обуви, и наоборот, стимулировал рост цен и тарифов в услугах (ресторанные и гостиничные услуги подорожали за июль на 1,2%, отдых и культура — на 0,7%).

Кроме того, на внутренние цены продолжает существенно влиять фактор внешних цен, что наиболее ощутимо сказывается на динамике цен на топливо и масла (2,7% за июль).

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По материалам Укринформ
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