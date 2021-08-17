Как менялся уровень инфляции в Украине (инфографика)

Рост инфляции в Украине по итогам июля ускорился до 10,2% в годовом измерении.
В Нацбанке заявили, что в нынешнем приросте инфляции на 90% виноваты немонетарные факторы – скачки мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, смена коммунальных тарифов, потери от карантинных ограничений и так далее.
Динамика инфляции. По состоянию на середину 2011 года инфляция в Украине составила 5,9%, а к концу года замедлилась до 4,6%, при том, что Кабмин прогнозировал 8,9%. За полгода 2021-го инфляция была 0,1%, а в конце года была зафиксирована дефляция – 0,2%, но прогноз правительства был пессимистичным – инфляция на уровне 7,9%.
На конец июня 2013 года инфляция составила 0,2%, по итогам года – 0,5%. У Кабмина было два прогноза: 4,8% и 6,1%.
За первое полугодие 2014 года инфляция была 11,6%, а годовой уровень потребительской инфляции в Украине составил 24,9%. Такого в Кабмине не ожидали, прогнозируя только 12%.
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На 2015 год Кабмин дал три сценария роста инфляции – 26,7%, 38,1% и 42,8%. За первое полугодие реальный уровень инфляции составил 40,7%, по итогам года – 43,3%.
Инфляция в 2016 году составила 4,9% за первое полугодие и 12,4% за год при сценариях в 12% и 14,7%. На 2017 год правительство прогнозировало инфляцию на уровне 11,2%, но реальная цифра была 7,9% в конце июня и 13,7% в конце года.
В первом полугодии 2018-го уровень инфляции составил 4,4%, в конце года – 9,8%. У Кабмина на тот год было три сценария: 9%, 10% и 13%.
В 2019-м инфляция составила 3,6% по состоянию на конец июня, а годовая инфляция – 4,1%. Хотя в правительстве давали прогноз на уровне 7,4%, 8,7% и даже 12,4%.
В прошлом году инфляция снова была меньше, чем прогнозировали – 2% по состоянию на середину года и 5% в конце года.
По итогам июля 2021 года рост потребительских цен в Украине ускорился до 10,2% в годовом измерении. По сравнению с июнем инфляция составила 0,1%, а с начала года – 6,5%.
В сравнении с июлем 2020-го в Украине на 35,5% подорожали жилье, вода, электричество и газ. На 14,6% подорожали услуги образования, на 11,9% – транспорт, на 10,8% – продукты и безалкогольные напитки, на 10,1% – алкоголь и табачные изделия. За год снизились цены только на одежду и обувь.
За последний месяц больше всего подорожали отельно-ресторанные услуги и транспорт.
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