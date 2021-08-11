Сколько времени можно ездить без регистрации авто в МВД

Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать принадлежащие им транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления.
Об этом пишеn Дорожный Адвокат.
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Вместе с тем, положениями ст. 37 указанного закона регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается.
Указанные требования детализированы п. 6 Порядка государственной регистрации автомобилей, утвержденного КМУ №1388 от 07.09.1998, где предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за юридическими и физическими лицами в сервисных центрах МВД или через Центры предоставления административных услуг.
При этом в п. 7 данного Порядка указано, что владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления. Срок государственной регистрации продолжается в случае представления документов, подтверждающих отсутствие возможности своевременного ее проведения владельцами транспортных средств (болезнь, командировка или другие уважительные причины). Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, запрещается.
В соответствии с п. 16 Порядка на зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации, а также номерные знаки.
Ответственность:
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