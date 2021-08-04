Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре – Любченко

В сентябре Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу — средства на это есть.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.
«В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть», — сказал министр.
Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы.
«Заимствования осуществляются эффективно», — добавил он.
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«При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении.
Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердила решение о крупнейшем в истории распределении СПЗ, из которых украинская часть составляет около $ 2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года», — резюмировал министр.
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